Уровень развития эмоционального интеллекта оказался выше у руководителей компаний — исследование

Общий уровень развития эмоционального интеллекта у руководящего состава компаний оказался выше, чем у специалистов, не занимающих руководящие должности. Об этом свидетельствуют результаты исследования EIlab, в котором приняли участие 3415 человек (из которых 1516 — руководители).

По результатам анализа значимые различия в уровне развития эмоционального интеллекта (ЭИ) в пользу руководителей обнаружились как по общему показателю ЭИ, так по ветвям «Распознавание (идентификация) эмоций», «Понимание эмоций», «Сознательное управление эмоциями».

При определении ключей использовались консенсусный метод и метод экспертной оценки. Результаты выражаются в баллах IQ с максимальным значением 150.

Так, общий уровень развития эмоционального интеллекта в среднем у руководящего состава — 103,2 балла, у не руководящего — 89,55.

«Более высокие уровни эмоционального интеллекта связаны с более высокой эффективностью руководителей, — считает руководитель EILab Елена Хлевная. — Руководители с высоким эмоциональным интеллектом больше удовлетворены своей работой и менее склонны к развитию эмоционального выгорания».

По шкале «Идентификация эмоций» у руководителей среднее значение по выборке 103,54 балла, у линейного персонала — 93,20. При исследовании способности использовать эмоции в решении проблем топ-менеджмент в среднем набрал 102,59 балла, а специалисты, не занимающие руководящие должности — 92,28.

Также руководящий состав показал высокий результат по шкале «Понимание и анализ эмоций» — 101,29 против 92,66 у специалистов, которые не занимают высокие должности в компании.

Способность сознательного управления эмоциями у руководящего состава также развита в более высокой степени (101,16 балла против 92,82).

«Результаты исследования позволяют предположить, что высокоразвитый ЭИ влияет на карьерный рост. Также можно предположить, что в процессе управленческой деятельности происходит эволюционное развитие ЭИ», — считает Хлевная.

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Фото: Unsplash