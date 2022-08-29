«Дочка» АФК «Система» купила производителя электросудов Emperium

«Дочка» АФК «Система» Sitronics Group купила более 50% акций российской компании Emperium, которая производит суда на электротяге, говорится в сообщении Sitronics. Сумму сделки и точный размер пакета стороны не раскрывают.

Сделка позволит компании развивать морское и электрозарядное направления бизнеса, пишет газета «Ведомости». Строительство электросудов комплементарно существующим направлениям деятельности компании, сообщил председатель набсовета Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

«Ситроникс» планирует работать над новым бизнес-направлением, и в перспективе оснастить электросуда технологией автономного беспилотного судовождения, которую разрабатывает одна из компаний группы.

Emperium — первая российская компания, наладившая серийное производство электросудов. Катков утверждает, что аналогов серийного производства электросудов такого ледового класса с такой же вместимостью сейчас нет даже за рубежом.

Сейчас компания производит шесть видов судов на электротяге: скоростной катамаран Ecocruiser вместимостью до 120 человек, суда Ecovolt 1.0, 2.0, 3.0 для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, суда Ecobus и Cityvolt — водные автобусы.

Ecocruiser. Скоростной катамаран класса река-море

По данным ЕГРЮЛ, совладельцу Emperium Андриану Правдину принадлежит 31,6% компании, ООО «Кедр» — еще 25,22%, 21,07% — у Андрея Смирнова. Доли менее 10% принадлежат четырем физлицам — Александре Швецкой, Евгению Андрачникову, Михаилу Тимофееву и Алексею Зюзину. Представитель «Ситроникс» не раскрыл, чьи именно доли были выкуплены.

Инвестором Emperium считают российского предпринимателя Александра Лебедева, компания значится в перечне инвестпроектов на его официальном сайте. Среди прямых владельцев Emperium Лебедев не фигурирует.

Фото на обложке: Emperium