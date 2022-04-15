Бизнес попросил распространить льготы на всех сотрудников IT-компаний

«Опора России» предложила Минцифры распространить льготы на всех сотрудников IT-компаний. Утвержденные меры поддержки охватывают не весь малый и средний бизнес.

Это следует из письма бизнес-объединения на имя главы министерства Максута Шадаева, пишет РБК. Среди предложений организации:

распространить отсрочку от призыва в армию, льготную ипотеку, особождение от уплаты налога на прибыль и проверок, льготные кредиты на всех сотрудников, а не только соответствующих установленным критериям;

причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к IT-компаниям, которые могут рассчитывать на льготы;

предоставлять льготную ипотеку для работников IT-компаний без ограничения по возрасту, установить минимальный порог доходов для ее получения не выше 50 тыс. рублей в регионах и 100 тыс. рублей в Москве;

снизить НДФЛ для IT-компаний, что должно дать более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль;

для работающих в арктической зоне и на севере IT-компаний частично компенсировать допотпуска сотрудников, чтобы обеспечить конкурентоспособность этих игроков на рынке, и др.

Гендиректор S4 Consulting, бухгалтерии на аутсорсинге для ООО Айгуль Шадрина рассказала RB.RU, для кого предназначены IT-льготы, как их получить и как с ними работать.

По данным РАЭК, c начала спецоперации на Украине из России уехали 50 тыс. –70 тыс. IT-специалистов, в апреле страну могут покинуть еще 70 тыс. –100 тыс. человек. Минцифры выступило против любых ограничений на выезд таких специалистов за рубеж, заявив, что такие меры будут «деструктивными» для отрасли.

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