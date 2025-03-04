Госдума одобрила законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним для физлиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на продажу энергетиков детям во всех регионах. Чтобы проверить возраст, продавцы могут спрашивать документы. Региональные власти также получили возможность устанавливать ограничения на время и место продажи энергетических напитков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что желание продавцов энергетиков «пополнить кассу за счет детей» недопустимо и должно строго наказываться. Он подчеркнул, что законопроект является продолжением системной депутатской работы по защите здоровья россиян.

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