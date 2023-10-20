Smart Engines представила технологию Universal Pay для распознания платежных документов

Российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines представил технологию на основе AI для банковских приложений, которая позволяет в одном потоке совершать платежи по QR, номеру телефона и номеру карты. Об этом RB.RU рассказал представитель компании.

Встроенную в программу Smart Code Engine 2.2 нейросеть научили самостоятельно определять, что ей показывают. Это может быть как QR-код, так и написанные номер телефона или номер карты.

Ранее банк ВТБ внедрил похожий сервис Smart Engines, благодаря которому камера в приложении банка может распознать баркод, банковскую карту, даже если в документе отсутствует QR-код.

Smart Engines доработала технологию, в которой теперь есть режим Universal Pay. Система распознает данные, после чего запускается нужный сценарий платежа. Сведения вносятся в платежную форму автоматически.

«Там, где раньше человеку приходилось вводить данные вручную, мы сделали автоматическое распознавание. А теперь – благодаря режиму Universal Pay — пользователю не нужно думать о том, что именно он хочет распознать. Наш ИИ делает это вместо него», — объясняет генеральный директор Smart Engines, д.т.н., доцент Владимир Арлазаров.

Ранее Smart Engines запустила технологию проверки подлинности паспортов россиян и граждан ближнего зарубежья.

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