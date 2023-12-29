Smart Engines запатентовала в США ИИ-технологию, которая умеет различать скрытые пространства

Российский разработчик IT-решений Smart Engines запатентовал в США ИИ-решение, которое позволяет восстанавливать параметры трехмерного пространства по двумерному снимку. Разработанная компанией технология может быть полезна в области беспилотного транспорта, в сфере распознавания документов и других направлениях. Это уже шестой патент компании в США в 2023 году, сообщили RB.RU в Smart Engines.

Благодаря технологии искусственный интеллект теперь может, в частности, обнаруживать частично заслоненные объекты и достраивать их форму.

Как пояснили в компании, нейросетевая архитектура объединяет блоки, которые используются в нейросетях, с традиционными инструментами анализа изображений реального мира — преобразованием Хафа.

Эти два механизма работает одновременно и дополняют друг друга. В Smart Engines указывают на преимущества полученных нейросетевых архитектур с точки зрения защиты атак на ИИ.

«Так, даже замещение части изображения не станет препятствием для обнаружения объекта. Например, если на изображении с дорогой точка схода случайно или намеренно заслонена каким-то объектом — Хафовская нейронная сеть все равно ее найдет», — пояснили в компании.

Ранее в ноябре Smart Engines получила патент в США на свою технологию «остановки» ИИ. Метод актуален прежде всего для решения задач распознавания текста в видеопотоке – решение об «остановке» ИИ принимается на основе прогноза будущего.

А в октябре компания представила технологию для банковских приложений, которая позволяет в одном потоке совершать платежи по QR, номеру телефона и номеру карты.

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