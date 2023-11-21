Smart Engines получила в США патент на технологию «остановки» ИИ

Российский разработчик IT-решений Smart Engines получил в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта. Запатентованный метод актуален прежде всего для решения задач распознавания текста в видеопотоке – решение об «остановке» ИИ принимается на основе прогноза будущего.

Российский разработчик решений для распознавания текста Smart Engines запатентовал в США технологию «остановки» работы искусственного интеллекта. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Суть технологии заключается в том, чтобы вовремя «остановить» работу ИИ при распознавании текста в видеопотоке. Запатентованный метод находит оптимальный момент для остановки, сообщили в Smart Engines.

«Специалисты Smart Engines научились прогнозировать результат распознавания следующего кадра и, если он не позволяет улучшить текущий результат распознавания, то принимается решение дальше обработку не продолжать», – пояснили в компании.

Принципы запатентованной технологии могут быть использованы в том числе в области компьютерного зрения и других областях, где есть видеопоток, например, в робототехнике, компьютерной томографии, беспилотном транспорте.

В России патент на данную технологию уже получен, уточнили в Smart Engines. Текущий патент стал пятым для компании, полученным в США в 2023 году.

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