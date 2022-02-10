Крупнейший в мире бриллиант «Энигма» продали за $4,3 млн в криптовалюте

На аукционе Sotheby’s завершились торги крупнейшим в истории бриллиантом. Черный ограненный алмаз «Энигма» весом 555 карат продали предпринимателю Ричарду Харту за $4,3 млн. За покупку он рассчитался криптовалютой.
О завершении торгов «Энигмой» аукционный дом Sotheby’s сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», – пояснили в Sotheby’s. Черный бриллиант весом 555 карат был продан за $4,292 млн.
#AuctionUpdate "The Enigma": This 555.55 carat Black Diamond sold today for £3,161,000 / $4,292,322. The buyer has opted to use cryptocurrency for the purchase. #SothebysJewels pic.twitter.com/ZuiL9SxET8— Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022
В какой именно криптовалюте производился расчет предприниматель Ричард Харт не уточнил. Он собирается переименовать бриллиант в честь основанной им блокчейн-платформы.
I won the world's largest cut diamond for our #HEXican cultural heritage! It'll be called the https://t.co/mLZsmWqXG0 diamond, it weighs 555.55 carats and has 55 facets. Congratulations to all you #HEXicans with #5555 club https://t.co/mLZsmWqXG0 tattoos. Let's all win together! pic.twitter.com/37mfTGbzMe— Richard Heart ETH FORK PulseChain.com,PulseX.com!❁ (@RichardHeartWin) February 9, 2022
Sotheby’s анонсировал торги крупнейшим в истории бриллиантом, когда-либо выставлявшемся на аукцион, 17 января текущего года. Эстимейт, или средняя рыночная стоимость «Энигмы» составляла от $4,1 млн до $6,3 млн. Лот был продан по наивысшей ставке.
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Фото на обложке: Sotheby's Twitter
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