Крупнейший в мире бриллиант «Энигма» продали за $4,3 млн в криптовалюте

На аукционе Sotheby’s завершились торги крупнейшим в истории бриллиантом. Черный ограненный алмаз «Энигма» весом 555 карат продали предпринимателю Ричарду Харту за $4,3 млн. За покупку он рассчитался криптовалютой.

О завершении торгов «Энигмой» аукционный дом Sotheby’s сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Покупатель решил использовать криптовалюту для покупки», – пояснили в Sotheby’s. Черный бриллиант весом 555 карат был продан за $4,292 млн.

В какой именно криптовалюте производился расчет предприниматель Ричард Харт не уточнил. Он собирается переименовать бриллиант в честь основанной им блокчейн-платформы.

Sotheby’s анонсировал торги крупнейшим в истории бриллиантом, когда-либо выставлявшемся на аукцион, 17 января текущего года. Эстимейт, или средняя рыночная стоимость «Энигмы» составляла от $4,1 млн до $6,3 млн. Лот был продан по наивысшей ставке.

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Фото на обложке: Sotheby's Twitter