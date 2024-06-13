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Базы с проверками контрагентов начали указывать email-адреса ИП

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис проверки контрагентов «Контур.Фокус» начал добавлять в карточки индивидуальных предпринимателей (ИП) их email-адреса, обратил внимание RB.RU.

Информация об электронной почте ИП появилась также в СПАРК. В Rusprofile ее тоже можно получить, но через отдельную выписку.

Базы с проверками контрагентов начали указывать email-адреса ИП

В пресс-службе «СКБ Контур» сообщили RB.RU, что почты в сервисе появились «месяц назад». Ранее до этого информацию о почтовых адресах стал раскрывать Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП, откуда сервисы проверки контрагентов берут информацию).

Скриншот RB.RU

Скрыть email-адреса в «Контур.Фокусе» нельзя. Чтобы сделать это, нужно обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС). После того, как ФНС внесет изменения, они отобразятся в карточке ИП.

Добавлять другую личную информацию сервис не планирует. ФНС также не заявляла о планах расширить перечень информации об ИП. 

Сведения об электронной почте ИП также доступны в карточках сервиса СПАРК.

RB.RU также проверил несколько карточек ИП в сервисе Rusprofile. В них нет информации об email-адресах, однако получить эти данные можно, сделав отдельную выписку из ЕГРИП на нужную дату.

ФНС обязала заявителей указывать адрес электронной почты в документах для госрегистрации бизнеса еще в апреле 2018 года, однако в ЕГРИП они появились только спустя время, по оценкам представителя «СКБ Контур», «больше года назад».

Фото на обложке: Unsplash

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