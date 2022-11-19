Epic обвиняет Google в давлении на создателей альтернативных магазинов приложений

Новые материалы по иску одного из гигантов игровой индустрии Epic Games против Google показывают, что Activision Blizzard и Riot Games рассматривали возможность создания собственных магазинов мобильных приложений, но отказались от планов после того, как медиакорпорация выплатила им $360 млн и $30 млн соответственно.

В рамках антимонопольного иска Epic против поискового гиганта появились документы, доказывающие, что Activision Blizzard и Riot Games сообщали Google о своих планах создать собственные магазины приложений, узнало агентство Bloomberg.

Дополнительно известно, что примерно в это же время были подписаны документы о крупных сделках Google с Activision Blizzard на $360 млн и с Riot Games на $30 млн.

В одном документе, как пишет The Verge, исполнительный директор Google Карен Авирам Битти отчитывается о беседе с нынешним финансовым директором Activision Blizzard Армином Зерзой за месяц до того, как две компании подписали договор:

«Если эта сделка сорвется, [Зерза] утверждает, что они запустят собственную платформу мобильной дистрибуции, удвоят с Amazon / Twitch (или MSFT) облачные / киберспортивные технологии и уйдут из Stadia».

Другой документ представляет собой показания неназванного свидетеля, который, по-видимому, был связан с Project Hug, программой Google, разработанной для стимулирования и поддержки разработчиков Play Store.

В показаниях свидетель говорит, что Riot Games сообщили Google, что рассматривают возможность запуска конкурирующего магазина приложений для Android.

Ранее в своих исках 2021 года компания Epic Games уже утверждала, что Project Hug был создан специально, чтобы побудить разработчиков придерживаться работы с Google Play вместо создания собственных магазинов.

Журналисты The Verge обратились к Google и Activision Blizzard за комментариями. Обе компании опровергли обвинения Epic.

Google заявила, что такие программы, как Project Hug, не мешают разработчикам создавать собственные магазины приложений.

«Epic неправильно интерпретирует деловые переговоры», — заявил представитель Google Майкл Аппель.

Activision Blizzard отметила, что представители Google не оказывали никакого давления и не заставляли компанию отказываться от конкурирующего с Google Play проекта.

«Google и Activision никогда не заключали письменного соглашения о том, что Activision не будет открывать свой собственный магазин приложений», — подчеркнул представитель Activision Blizzard Джо Кристинат.

В Riot Games не ответили на запрос прокомментировать ситуацию.

В иске Epic Games также представлен список из более чем 20 компаний, с которыми Google подписал контракт Project Hug по состоянию на июль 2022 года. Помимо Activision и Riot в нем есть такие крупные представители игровой индустрии, как EA, Niantic, Nintendo, Tencent и Ubisoft.

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