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Epic обвиняет Google в давлении на создателей альтернативных магазинов приложений

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Новые материалы по иску одного из гигантов игровой индустрии Epic Games против Google показывают, что Activision Blizzard и Riot Games рассматривали возможность создания собственных магазинов мобильных приложений, но отказались от планов после того, как медиакорпорация выплатила им $360 млн и $30 млн соответственно.

Epic обвиняет Google в давлении на создателей альтернативных магазинов приложений

В рамках антимонопольного иска Epic против поискового гиганта появились документы, доказывающие, что Activision Blizzard и Riot Games сообщали Google о своих планах создать собственные магазины приложений, узнало агентство Bloomberg.

Дополнительно известно, что примерно в это же время были подписаны документы о крупных сделках Google с Activision Blizzard  на $360 млн и с Riot Games на $30 млн.

В одном документе, как пишет The Verge, исполнительный директор Google Карен Авирам Битти отчитывается о беседе с нынешним финансовым директором Activision Blizzard Армином Зерзой за месяц до того, как две компании подписали договор:

«Если эта сделка сорвется, [Зерза] утверждает, что они запустят собственную платформу мобильной дистрибуции, удвоят с Amazon / Twitch (или MSFT) облачные / киберспортивные технологии и уйдут из Stadia». 

Другой документ представляет собой показания неназванного свидетеля, который, по-видимому, был связан с Project Hug, программой Google, разработанной для стимулирования и поддержки разработчиков Play Store. 

В показаниях свидетель говорит, что Riot Games сообщили Google, что рассматривают возможность запуска конкурирующего магазина приложений для Android. 

Ранее в своих исках 2021 года компания Epic Games уже утверждала, что Project Hug был создан специально, чтобы побудить разработчиков придерживаться работы с Google Play вместо создания собственных магазинов.

Журналисты The Verge обратились к Google и Activision Blizzard за комментариями. Обе компании опровергли обвинения Epic. 

Google заявила, что такие программы, как Project Hug, не мешают разработчикам создавать собственные магазины приложений.

«Epic неправильно интерпретирует деловые переговоры», — заявил представитель Google Майкл Аппель.

Activision Blizzard отметила, что представители Google не оказывали никакого давления и не заставляли компанию отказываться от конкурирующего с Google Play проекта.

«Google и Activision никогда не заключали письменного соглашения о том, что Activision не будет открывать свой собственный магазин приложений», — подчеркнул представитель Activision Blizzard Джо Кристинат.

В Riot Games не ответили на запрос прокомментировать ситуацию.

В иске Epic Games также представлен список из более чем 20 компаний, с которыми Google подписал контракт Project Hug по состоянию на июль 2022 года. Помимо Activision и Riot в нем есть такие крупные представители игровой индустрии, как EA, Niantic, Nintendo, Tencent и Ubisoft.

Фото на обложке: Pandhuya Niking / Unsplash

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