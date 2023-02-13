Основатели образовательной платформы Epic Growth вышли из проекта

Основатели образовательной платформы Epic Growth Алексей Писаревский и Ольга Ковалева вышли из проекта. Сама платформа была продана маркетплейсу рекламных продуктов Centra (входит в группу «Риалвеб»).

«Планы — развивать новый проект Epic Web3. Международную конференцию и комьюнити для web3-фаундеров. Первая конференция пройдет 9 июня в Лиссабоне, планируем собрать 1000 человек», — сообщил RB.RU Писаревский.

В пресс-службе Centra также сообщили о сделке с Epic Growth и объявили, что это «часть стратегии по созданию комплексного технологического решения для рынка digital-маркетинга». Сумма сделки не называется.

Centra и Epic Growth создадут образовательную платформу в сфере интернет-маркетинга и продакт-менеджмента. На базе Centra будут созданы практические курсы по использованию актуальных рекламных продуктов и сервисов. Также планируется проводить отраслевые конференции.

Epic Growth, как сообщается, сохранит свою самостоятельность как продукт: команда продолжит работу над текущими и будущими проектами «почти в полном составе».

Centra объединяет инвентарь более 170 крупнейших площадок, открывает доступ к различным сервисам аналитики и оптимизации кампаний, работает с более чем 200 крупнейших российских рекламодателей. Оборот компании в 2022 году составил 12,6 млрд рублей.

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