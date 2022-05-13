«Ростелеком» предложил стать единственным поставщиком вычислительной техники — «Ъ»

«Ростелеком» предложил назначить свою структуру единственным поставщиком серверов и систем хранения данных для российского рынка. Он намерен поставлять технику госведомствам и коммерческим компаниям.

Предложения обсуждаются: его критикуют другие российские IT-специалисты и не поддерживают в Минцифры, узнал «Коммерсантъ».

В Минцифры сообщили, что не знаю об этой инициативе, но не поддерживают идею о единственном поставщике в рамках госзакупок. В ведомстве добавили, что три года назад «Ростелеком» уже был единственным поставщиком сервисов. Это позволяло закупать услуги компании без торгов, но сейчас потавщиком по одному из контрактов выступает SberCloud.

Собеседник издания полагает, что идея «Ростелекома» может привести к включению в санкционные списки сначала самой компании, а затем и ее партнеров. Другой минус — отсутствие гибкости в схемах платежей и поставок, которые могут предложить участники рынка, работая обособленно, добавил он.

С начала спецоперации на Украин на рынке возник дефицит вычислительной техники, поставку и продажу которой приостановили крупнейшие компании Lenovo, HP, Huawei.

В середине марта Минцифры предложило отменить таможенную пошлину на импорт вычислительной техники и компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД). Инициатива призвана удешевить производство электроники в России, а также увеличить объем импорта оборудования из Азии.

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