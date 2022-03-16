В России временно отменят пошлину на ввоз вычислительной техники и ее компонентов

Минцифры предложило отменить таможенную пошлину на импорт вычислительной техники и компонентов для производства электроники — жестких дисков, накопителей и систем хранения данных (СХД). Инициатива призвана удешевить производство электроники в России, а также увеличить объем импорта оборудования из Азии.

Минцифры 10 марта 2022 года предложило Федеральной таможенной службе (ФТС) установить на пол года нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на вычислительную технику, сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет о СХД, жестких дисках (ленточные накопители, SSD, HDD и др.), электронных интегральных схемах (в том числе микропроцессоры) и полупроводниковых приборах (транзисторы, диоды, контроллеры, датчики). В кабмине нет противоречний по поводу этой инициативы, она может быть принята до конца марта 2022 года.

Эта мера поддержит отечественных производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри страны, пояснили в Минцифры. По данным источника газеты, правительство хочет этим решением стимулировать ввоз в Россию электроники из Азии, а также удешевить производство российской вычислительной техники.

В ФТС сообщили, что сейчас ставка варьируется от 1% до 13% в зависимости от категории товара.

Российский рынок в настоящее время сильно зависит от зарубежных поставок СХД. Согласно данным IDC, в четвертом квартале 2021 года объем рынка СХД в стране вырос на 34,2% год к году и составил $211 млн. Наибольшую долю на рынке занимает Huawei — 39,1%,

Предложенная мера поддержки выглядит полезной, хотя пошлины были не «очень существенны», считает директор «Промобит» Максим Копосов. По его мнению, для отрасли больше пользы принесла бы отмена НДС на ввозимое в страну оборудование.

Ранее в связи с санкциями поставки своей продукции в России приостановили Intel, AMD и Nvidia. Как сообщалось 15 марта 2022 года, правительство может столкнуться с дефицитом серверов, который приведет к проблемам в работе госинформсистем, уже в ближайшие месяцы.

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