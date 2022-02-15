«ЭР-Телеком» создаст «умный» домофон на российском процессоре

«ЭР-Телеком Холдинг» инвестирует 8,8 млрд рублей для создания «умных» домофонов на отечественных процессорах «Миландр». Общая стоимость проекта составит 13,6 млрд рублей. Компания надеется компенисировать 32% от суммы за счет государственных субсидий.

Компания-разработчик подготовит две модели домофонов. Собственные средства в проект составят 8,8 млрд рублей, субсидии — 4,8 млрд рублей. Проект рассматривался еще в феврале, но утверждение еще не завершили, пишет «Коммерсантъ».

«Умные» домофоны будут работать с помощью интернета и оснащены видеокамерой, ими можно будем управлять через мобильное приложение.

В «ЭР-Телеком» не раскрыли точные сроки и объемы производства домофонов, лишь отметили, что на проект потребуется примерно от трех до пяти лет.

Выпустить домофоны компания намерена вместе с ГК «Ростех» на базе завода «Микрон». В «Миландре» уточнили, что участвуют в проекте как поставщик уже серийно выпускаемой продукции, а не новой технологии. «Для домофонов не требуются мощные процессоры, обычно используются небольшие и недорогие микросхемы, выпускаемые по достаточно "старым" технологиям 180 нм»,— пояснил замглавы компании Сергей Шумилин.

МТС и «Ростелеком» также занимаются созданием «умных» домофонов в рамках систем «умного» дома и города. Эти направления активно поддерживаются властями. В начале года Минцифры совместно с девелоперами и IT-компаниями приступили к разработке госстандарта «умного» многоэтажного дома.

Среди минимальных требований для присвоения статуса «умный дом» власти включили наличие платформы для контроля всех сервисов, системы распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ.

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