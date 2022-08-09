«ЭР-Телеком» купил контроль в российском разработчике софта для виртуализации

Холдинг «ЭР-Телеком» купил 51% в компании «Шаркс Датацентр» — это российский разработчик программного обеспечения в области виртуализации и гиперконвергенции. Об этом сообщается в материалах «ЭР-Телеком». Сумма сделки не раскрывается.

«Шаркс Датацентр» нужна «ЭР-Телекому», чтобы продолжить реализацию своей стратегии развития облачных сервисов и ЦОД, а также для расширения продуктового портфеля.

«ЭР-Телеком» для «Шаркс Датацентр» — крупный стратегический партнер и возможность привлечь новых клиентов.

«Сделка направлена на поддержку импортозамещения и призвана обеспечить бесшовную миграцию облачной ИТ-инфраструктуры клиентов "ЭР-Телекома" с западных программных решений на отечественное ПО», — говорится в сообщении «ЭР-Телекома».

Холдинг «ЭР-Телеком» оказывает услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей. Телеком-компания является вторым крупнейшим оператором после «Ростелекома» в сегменте широкополосного интернета в России.

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