Ericsson сократит всех сотрудников в России до конца года

Шведский концерн Ericsson до конца года сократит всех сотрудников в России. В конце 2022 года компания подписала соглашение о расторжении договора аренды большей части офиса в Москве с 31 марта текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность юрлица Ericsson в России.
Офис компании площадью более 4 тыс. кв. м. расположен на Ленинградском шоссе в Москве, а договор на аренду помещения для него был подписан до середины февраля 2029 года.
Как указывает агентство, картографические приложения до сих пор отображают присутствие компании в здании. Другие подразделения Ericsson в стране перестали работать еще в минувшем году, говорится в отчете.
Там также сообщается, что 92% сотрудников уже уволили, оставшихся сократят до конца года. Им выплатят выходные пособия.
Компания заявила о намерении уйти из России в августе прошлого года. Согласно отчету за II квартал 2022 года, такое решение обошлось в $130 млн.
В конце года Ericsson объявил о договоренности продать бизнес по поддержке клиентов в России бывшим операционным менеджерам дочерней организации. По условиям сделки, в российскую компанию перейдут около 40 работников. Также компания получит часть активов и контрактов.
Как ранее писало Reuters, уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia откатит уровень покрытия страны сетью до состояния 1990-ых годов.
Фото на обложке: Mats Wiklund /
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