Уход Nokia и Ericsson откатит мобильную связь в России до состояния конца 1990-х — Reuters

Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia может привести к откату уровня покрытия страны сетью до состояния конца 1990-х годов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Финансовый директор Ericsson Карл Мелландер сказал изданию, что в конце года закончится действие мер, позволяющих обходить санкции. Гендиректор Nokia Пекка Лундмарк также заявил, что компания полностью покинет российский рынок и прекратит любые поставки.

В декабре Nokia получила от европейских и американских регуляторов разрешение экспортировать в РФ оборудование. В компании тогда пояснили, что официальное присутствие бренда в России сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

Почти половина всех базовых станций мобильной связи в России приходится на долю Nokia и Ericsson. Как утверждают источники Reuters, их уход заметят и обычные пользователи, они столкнутся с замедлением работы мобильного интернета, а также со сбросами вызовов во время телефонных разговоров.

Еще весной операторы успели запастись комплектующими, опасаясь введения санкций, отмечают собеседники агентства. Государственная поддержка поставщиков российского оборудования способствовала перераспределению долей на рынке, отмечает Reuters. Если в 2021 году на отечественных производителей приходилось 11,6%, в текущем году доля составила 25,2%.

Росси йский оператор Tele2 дважды с начала года обращался в суд из-за решений компаний. В мае иск был подан к дочерней структуре Nokia. Уже в ноябре оператор обратился в суд в связи с отказом Ericsson выполнять обязательства по контрактам, заключенным еще до введения санкций.

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