Ericsson получила первый иск из-за отказа поставить телекомоборудование в Россию

Мобильный оператор Tele2 подал иск к Ericsson из-за отказа шведской компании поставлять продукцию в Россию из-за санкций. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 9 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответчиком также заявлена «Сател ТВК», которая поставляла Tele2 оборудование Ericsson, уточнил газете «Ведомости» представитель оператора.

Иск был подан «из-за отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования». В Tele2 обращают внимание, что большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, «сделанным задолго до введения санкций».

Компания требует от партнеров выполнить условия контрактов, по которым ранее были достигнуты договоренности.

В Ericsson не ответили на запрос газеты, в «Сател ТВК» отказались от комментариев.

В мае Tele2 также подала иск к российской «дочке» финской Nokia, потребовав взыскать 478 млн рублей.

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