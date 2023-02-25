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Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру ради снижения расходов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру из 105 тыс. работающих в компании ради снижения расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам.

Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру ради снижения расходов

Ранее ряд крупных технологических компаний — Microsoft, Meta* и Alphabet (материнская компания Google) — уволили тысячи сотрудников, ссылаясь на экономические условия. Увольнения в Ericsson станут крупнейшими для телеком-отрасли.

В понедельник, 20 февраля, компания уже заявила о планах сократить около 1,4 тыс. человек в Швеции. Конкретные рынки, на которых произойдут сокращения, компания не называла, однако эксперты ожидают, что больше всего пострадает Северная Америка, а меньше всего — Индия и другие растущие рынки.

В декабре прошлого года Ericsson заявила, что к концу 2023 года сократит расходы на 9 млрд крон ($880 млн), поскольку спрос на некоторых рынках, включая Северную Америку, снижается. Многие телекоммуникационные компании нарастили свои запасы в разгар пандемии, а теперь столкнулись со снижением спроса.

Компания Meta* и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Mats Wiklund / Shutterstock

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