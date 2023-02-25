Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру ради снижения расходов

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру из 105 тыс. работающих в компании ради снижения расходов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку, разосланную сотрудникам.
Ранее ряд крупных технологических компаний — Microsoft, Meta* и Alphabet (материнская компания Google) — уволили тысячи сотрудников, ссылаясь на экономические условия. Увольнения в Ericsson станут крупнейшими для телеком-отрасли.
В понедельник, 20 февраля, компания уже заявила о планах сократить около 1,4 тыс. человек в Швеции. Конкретные рынки, на которых произойдут сокращения, компания не называла, однако эксперты ожидают, что больше всего пострадает Северная Америка, а меньше всего — Индия и другие растущие рынки.
В декабре прошлого года Ericsson заявила, что к концу 2023 года сократит расходы на 9 млрд крон ($880 млн), поскольку спрос на некоторых рынках, включая Северную Америку, снижается. Многие телекоммуникационные компании нарастили свои запасы в разгар пандемии, а теперь столкнулись со снижением спроса.
Компания Meta* и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Mats Wiklund /
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