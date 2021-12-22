Ericsson запланировал локализовать производство станций 5G в Калининграде

Ericsson готовится начать процесс локализации производства базовых станций 5G в России. Для этих целей компания проводит технологический аудит площадки GS Group в Калининграде.

Ericsson может локализовать производство станций 5G как на мощностях партнера, так и постровив собственное производство, сообщил «Коммерсантъ». Компания рассматривает в качестве потенциального партнера GS Group (АО «Концерн инновационные технологии», производитель электроники, также выпускает светодиоды и микросхемы) и проводит технологический аудит производственной площадки компании в Калининграде.

Интерес зарубежных производителей к локализации производства базовых станций в РФ вырос после заседания комиссии по радиочастотам 2 августа 2021 года. Тогда было решено продлить операторам лицензии на использование частот для LTE при условии, что с 2023 года они будут использовать в строительстве сетей отечественное оборудование.

Ericsson может стать вторым после Nokia вендором оборудования связи, начавшим локализацию производства в РФ. Nokia в ноябре 2021 года решила создать в России совместное предприятие (СП) с производителем вычислительной техники Yadro для выпуска базовых станций 4G и 5G. Производство развернут на строящемся заводе в Дубне.

В РФ есть площадки, способные локализовать производство базовых станций, считает директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян. Конкретный выбор в первую очередь зависит от степени локализации — будет ли это отверточная крупноузловая сборка или монтаж с уровня микросхем, отметила она.

По мнению управляющего директора Yadro Алексея Шелобкова, чтобы организовать трансфер технологий иностранных партнеров в Россию, нужно создание больших инженерных команд в совместных центрах разработки и передача компетенций.

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