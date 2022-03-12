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Евросоюз анонсировал санкции в отношении сталелитейной продукции из России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Евросоюз анонсировал четвертый пакет санкций против России. Он будет включать запрет на импорт сталелитейной продукции из РФ, новые ограничения в отношении российских бизнесменов и закрытие доступа к криптоактивам.

Евросоюз анонсировал санкции в отношении сталелитейной продукции из России

«В субботу мы представим четвертый пакет мер, чтобы изолировать Россию и истощить ее ресурсы», – приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Одна из санкций касается прекращения импорта сталелитейной продукции из России, в частности сектора черной металлургии. Кроме того, Евросоюз намерен ввести новые персональные санкции против российских бизнесменов и чиновников, запретить экспорт в Россию предметов роскоши, ограничить гражданам РФ доступ к криптовалютам.

Также Евросоюз предложил приостановить членство России в ВТО (Всемирная торговая организация) и Всемирном банке и отменить с РФ режим «наибольшего благоприятствования» в торговле, что позволит западным странам вводить особые таможенные пошлины на товары из России.

2 марта Евросоюз в рамках санкций отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ.

Фото на обложке: Alexandros Michailidis / Shutterstock

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