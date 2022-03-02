Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT

Европейский Союз реализовал одну из санкций против России в ответ на военную операцию на Украине и отключил от SWIFT семь российских банков.

Евросоюз отключил семь российских банков от глобальной платежной системы SWIFT в рамках санкций в ответ на военную операцию России на Украине.

Со 2 марта от SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», ВЭБ, против которых ранее ввели санкции на осуществление деятельности в странах Евросоюза.

ЕС также ввел запрет на участие во всех проектах, которые софинансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) — международная организация-оператор одноименной системы обмена информацией о транзакциях и совершения платежей между банками разных стран.

SWIFT ежедневно обрабатывает более 40 млн сообщений от финансовых учреждений по всему миру. SWIFT берет за каждую транзакцию комиссию в размере 1-2%.

RB подробно рассказывали, какими последствиями грозит отключение России от SWIFT.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock