ФАС завела дело на банк «Открытие» из-за рекламы кредита. Служба усмотрела в распространяемой в интернете рекламе нарушение закона. Ранее ФАС возбудила дела в отношении еще нескольких банков и «Яндекса».

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении банка «Открытие» из-за возможного нарушения закона в рекламе потребительского кредита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о ставке по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны», – рассказали в ФАС.

Потребители получали из рекламы неполную информацию о всех условиях кредита, резюмировали в ведомстве. В случае установления нарушения закона банку грозит административный штраф.

В феврале ФАС завела дело на «Росбанк» по признаку нарушения закона о рекламе.

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