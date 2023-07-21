Банк «Открытие» запустил сервис безналичных чаевых

Посетители баров, ресторанов, салонов красоты и других заведений смогут оставлять безналичные чаевые, такой сервис появился у банка «Открытие», рассказали в пресс-службе банка.
Пользователи эквайринга «Открытия» могут настроить новую функцию бесплатно. Гости заведений смогут отблагодарить официанта без дополнительного ввода номеров карт и переходов по ссылкам.
Размер чаевых определяет сам гость, указанная сумма сразу же зачисляется н счет работника.
Для подключения нового сервиса пользователям эквайринга достаточно отправить соответствующую заявку в банк и получить бесплатную настройку оборудования. После этого в систему вносятся номера карт сотрудников, на которые будут поступать чаевые.
Как отмечает директор департамента эквайринга «Открытия» Виталий Брикунов, сервис поможет компаниям повысить лояльность персонала без дополнительных затрат.
Как ранее показало исследование, 72% россиян оставляют чаевые официантам баров и ресторанов.
Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV /
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