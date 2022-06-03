ЕС утвердил шестой пакет санкций: от ​SWIFT отключат еще МКБ и «Россельхозбанк»

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, о решении сообщается на сайте Европейского Совета.
Принятые меры включают:
- Отключение от SWIFT «Сбера», «Московского кредитного банка» (МКБ) и «Россельхозбанка».
- Запрет на консалтинговые, аудиторские и PR-услуги для России, предоставление облачных сервисов.
- Отключение от вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-центр».
- Отказ от покупки, импорта или транспортировки сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС за шесть месяцев для сырой нефти и восемь — для нефтепродуктов.
- Временное исключение сделано для трубопроводной нефти.
ЕС согласовал новые санкции против России в последний день мая. Тогда стало известно об отключении от SWIFT «Сбера», запрете вещания «трех государственных телеканалов» и частичном запрете российской нефти.
Фото на обложке: Unsplash
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