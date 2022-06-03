Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЕС утвердил шестой пакет санкций: от ​SWIFT отключат еще МКБ и «Россельхозбанк»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, о решении сообщается на сайте Европейского Совета.

ЕС утвердил шестой пакет санкций: от ​SWIFT отключат еще МКБ и «Россельхозбанк»

Принятые меры включают:

  • Отключение от SWIFT «Сбера», «Московского кредитного банка» (МКБ) и «Россельхозбанка».
  • Запрет на консалтинговые, аудиторские и PR-услуги для России, предоставление облачных сервисов.
  • Отключение от вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-центр». 
  • Отказ от покупки, импорта или транспортировки сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС за шесть месяцев для сырой нефти и восемь — для нефтепродуктов.
  • Временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

ЕС согласовал новые санкции против России в последний день мая. Тогда стало известно об отключении от SWIFT «Сбера», запрете вещания «трех государственных телеканалов» и частичном запрете российской нефти.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Сотый день спецоперации на Украине
  4. 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  5. 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июня 2022

MGIMO Ventures

05 июня 2022

Школа стартапов Skolkovo

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ