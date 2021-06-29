«Компаниям, которые заботятся исключительно о доходе, будет тяжелее выживать». Как прошел круглый стол БФ «Система»

24 июня состоялся круглый стол на тему «Карьерные лестницы в России и в мире в контексте ESG ». Рассказываем, чем поделились спикеры с гостями.

Организаторы привели данные исследования НАРК: 33% работодателей столкнулись с проблемой, когда кандидаты не имеют всех нужных компетенций и не могут сразу включиться в рабочий процесс. При этом понимание концепции устойчивого развития постепенно входит в soft skills.

Наша задача состоит в том, чтобы бизнесы развивались и вместе с тем были устойчивыми не на уровне «хайпа», а на уровне личной ответственности каждого работника. Сегодня основными soft skill является понимание стратегии устойчивого развития. Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система»

Однако интерес к этой теме растет. По данным Wordstat, в 2019 году словосочетание «устойчивое развитие» в «Яндексе» искали 71 тыс. раз, а в 2020 году — 120 тыс.

По словам организаторов, люди хотят, чтобы работодатели разделяли их подход к экологии и другим важным вопросам. Компаниям, которые не используют принципы устойчивого развития или притворяются экологичными, будет сложно удержаться на рынке.

В подтверждение этой идеи были приведены данные и прогнозы рынка инвестиций. За прошлый год объем ESG-облигаций составил $260 млрд. $6,5 трлн составит объем «зеленых» фондов к 2025 году. $30 трлн перейдут в ближайшие несколько лет под управление миллениалов и поколения Z.

Корпорации должны думать о том, чтобы бизнес приносил прибыль. Здесь как раз сыграют свою роль циркулярная экономика и экологические аспекты. Потому что бизнес, который принимает во внимание интересы своих партнеров, отслеживает все процессы внутри компании и видит, какие из них можно улучшить. Компаниям же, которые заботятся исключительно о доходе и не задумываются о принципах ESG, со временем будет тяжелее выживать на рынке. Маркус Уилл, консультант по устойчивому развитию, сотрудник Австрийской академии наук

Как отметила директор образовательных программ БФ «Система» Юлия Селюкова, в России компании будут массово внедрять ESG-подходы, только когда менеджерами станут представители молодых поколений. Сегодня только 70 российских компаний присоединились к национальной сети Глобального договора ООН для бизнеса.

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