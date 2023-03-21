52% российских компаний планируют пересмотреть ESG-стратегии

В 2022 году 40% российских компаний сократили бюджеты на ESG. В этом году большинство руководителей планируют скорректировать цели в области устойчивого развития и пересмотреть ESG-стратегии. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Михайлов и Партнеры», с результатами которого ознакомился RB.RU.
70% компаний делают отчеты об устойчивом развитии и планируют продолжить их заверять в наступившем году. Еще 84% респондентов рассказывают своим сотрудникам о деятельности организации в области ESG и устойчивого развития, так как считают это фактором лояльности.
ESG можно расшифровать устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на ответственном отношении к экологии, социальной ответственности и высоком качестве корпоративного управления
При этом 55% российских компаний пока не готовы привлекать своих сотрудников к планированию ESG-инициатив. Еще 70% опрошенных считают основным направлением ESG социальное и концентрируют свое внимание именно на нем. Окружающая среда занимает второе место — ее отметили 62%.
Исследование проводилось в декабре 2022 года — январе 2023 года, выборка — свыше 17 тыс. человек. Среди опрошенных — руководители экспертных орагнизаций, ESG-специалисты, топ-менеджмент российских компаний.
Олег Базалеев, эксперт по ESG, КСО, устойчивому развитию и директор Департамента социальных вопросов Crescent Petroleum, рассказал RB.RU про каждый из этапов работы с ESG-стратегией и объяснил, как эти шаги адаптируются к реалиям российской культуры.
Фото на обложке: metamorworks /
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