Курс Ethereum обновил исторический максимум

Курс второй по популярности криптовалюты Ethereum продолжает бить рекорды — в течение дня за один эфир давали максимум $2734,95.

Только за сегодняшнюю торговую сессию цена альткоина возросла на 6%, по данным Yahoo Finance.

Криптовалюта продолжает уверенный рост: в начале апреля курс эфира впервые перешагнул отметку в $2 тысячи.

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Фото: Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.