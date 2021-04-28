Курс Ethereum обновил исторический максимум

Андрей Шляховский
Курс второй по популярности криптовалюты Ethereum продолжает бить рекорды — в течение дня за один эфир давали максимум $2734,95.
Курс Ethereum обновил исторический максимумАндрей Шляховский
Только за сегодняшнюю торговую сессию цена альткоина возросла на 6%, по данным Yahoo Finance.
Криптовалюта продолжает уверенный рост: в начале апреля курс эфира впервые перешагнул отметку в $2 тысячи.
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Фото: Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.
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