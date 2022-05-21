Страны Балтии стали лидерами Евросоюза по уровню инфляции

Ряд факторов во главе с ростом стоимости энергоносителей стал причиной стремительного роста потребительских цен в странах Европы. Лидером Евросоюза по темпам инфляции стала Эстония, где за год цены выросли на 18,9%.

Об этом сообщает газета Financial Times. По информации издания, из-за энергетической зависимости от России треть стран Евросоюза в апреле столкнулась с двузначной годовой инфляцией.

Наиболее высокий рост потребительских цен помимо Эстонии зафиксирован в Литве (16,8%), Болгарии (14,4%) и Чехии (13,8%). Двузначные показатели темпов инфляции также в Румынии (13,8%), Латвии (13%), Польше (12,4%), Словакии (11,7%) и Греции (10,2%).

В среднем по Евросоюзу в апреле цены выросли на 7,4% относительно того же месяца 2021 года.

Самый высокий уровень инфляции в Европе за пределами ЕС у Турции, где на фоне обвала курса лиры и последствий спецоперации России на Украине цены выросли на 70%.

В России, по данным Росстата, в прошлом месяце инфляция в годовом выражении составила 17,8%. Ранее ведущий аналитик Сбербанка Антон Струченевский спрогнозировал уровень годовой инфляции в стране в 18%.

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