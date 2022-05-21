Страны Балтии стали лидерами Евросоюза по уровню инфляции

Ряд факторов во главе с ростом стоимости энергоносителей стал причиной стремительного роста потребительских цен в странах Европы. Лидером Евросоюза по темпам инфляции стала Эстония, где за год цены выросли на 18,9%.
Об этом сообщает газета Financial Times. По информации издания, из-за энергетической зависимости от России треть стран Евросоюза в апреле столкнулась с двузначной годовой инфляцией.
Наиболее высокий рост потребительских цен помимо Эстонии зафиксирован в Литве (16,8%), Болгарии (14,4%) и Чехии (13,8%). Двузначные показатели темпов инфляции также в Румынии (13,8%), Латвии (13%), Польше (12,4%), Словакии (11,7%) и Греции (10,2%).
В среднем по Евросоюзу в апреле цены выросли на 7,4% относительно того же месяца 2021 года.
Самый высокий уровень инфляции в Европе за пределами ЕС у Турции, где на фоне обвала курса лиры и последствий спецоперации России на Украине цены выросли на 70%.
В России, по данным Росстата, в прошлом месяце инфляция в годовом выражении составила 17,8%. Ранее ведущий аналитик Сбербанка Антон Струченевский спрогнозировал уровень годовой инфляции в стране в 18%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Юридическое лицо за границей: Гонконг, Эстония и БВО
- 2 Развиваем стартап в Вильнюсе: преимущества, недостатки и новые возможности
- 3 3 причины переехать в Литву и 3 причины никогда этого не делать
- 4 «Надежный друг и партнер»: товарооборот России и Таиланда может вырасти в 5 раз до $10 млрд
- 5 Закон о «сером импорте», газ за рубли и Сбербанк без дивидендов: новости для бизнеса 21 мая
ВОЗМОЖНОСТИ
21 мая 2022
22 мая 2022
22 мая 2022