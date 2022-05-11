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Аналитик Сбербанка улучшил прогноз по инфляции в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ведущий аналитик Сбербанка улучшил прогноз по годовой инфляции в России. Ранее ее ожидали на уровне 20%, теперь же – 18%. Последний прогноз Банка России менее оптимистичный – регулятор ожидает инфляцию вплоть до 23%.

Аналитик Сбербанка улучшил прогноз по инфляции в России

Прогноз по инфляции дал главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Его оценку приводит ТАСС.

Струченевский ожидает инфляцию на уровне 18% по итогам 2022 года. Этот прогноз стал лучше прежнего – аналитики оценивали прогнозируемый уровень инфляции в России в 20%.

Оптимизация прогноза связана с укреплением российской валюты и падением потребительского спроса, уточнил аналитик.

В апреле инфляция составила 1,5%, хотя в марте она превысила 7,6%. Инфляция в годовом исчислении в марте достигла 17,8%. Дорожали овощи и фрукты, но другие товары, например, электроника, материалы для строительства, бензин, подешевели.

Банк России в своем прогнозе оценил уровень годовой инфляции в России по итогам 2022-ого в 18-23%.

Фото на обложке: Cloudy Design / Shutterstock

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