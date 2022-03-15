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Евросоюз ввел новые санкции в отношении России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Евросоюз (ЕС) ввел в отношении РФ новые санкции, они предусматривают запрет на поставку в страну ряда товаров.

Евросоюз ввел новые санкции в отношении России

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, под запрет попала стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также санкции ограничивают возможность новых инвестиций в сфере энергетики. Исключение — мирный атом и транспортировка энергии.

Запрет будет касаться всех инвестиций, передачи технологий и финансовых услуг, связанных с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что подобные меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что постоянные представители участвующих в ЕС стран утвердили четвертый пакет санкции против России. Меры принимаются из-за российской военной операции на Украине — она началась 24 февраля.

Фон дер Ляйен ранее сообщала, что санкции будут направлены в том числе на ограничение возможности России использовать криптоактивы для обхода рестрикций.

Фото на обложке: Unsplash

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