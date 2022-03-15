Евросоюз ввел новые санкции в отношении России

Евросоюз (ЕС) ввел в отношении РФ новые санкции, они предусматривают запрет на поставку в страну ряда товаров.
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, под запрет попала стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум класса и ювелирные изделия. Также санкции ограничивают возможность новых инвестиций в сфере энергетики. Исключение — мирный атом и транспортировка энергии.
Запрет будет касаться всех инвестиций, передачи технологий и финансовых услуг, связанных с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что подобные меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что постоянные представители участвующих в ЕС стран утвердили четвертый пакет санкции против России. Меры принимаются из-за российской военной операции на Украине — она началась 24 февраля.
Фон дер Ляйен ранее сообщала, что санкции будут направлены в том числе на ограничение возможности России использовать криптоактивы для обхода рестрикций.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рынок NFT упал на 32% на фоне кризиса
- 2 Россияне начали торговать валютой в соцсетях
- 3 Власти допустили изъятие серверов для нужд госинформсистем у покинувших Россию компаний
- 4 Первые комментарии ЦБ о приостановке торгов, полное эмбарго и санкции: главное для бизнеса к утру 15 марта
- 5 EASA отозвало сертификаты для российских авиакомпаний
ВОЗМОЖНОСТИ
15 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022