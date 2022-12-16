В ЕС предложили ослабить санкции против некоторых российских бизнесменов — EUobserver

Европейские власти хотят ослабить санкционные ограничения для пяти российских бизнесменов «во имя защиты глобальной продовольственной безопасности», выяснило издание EUobserver. Решение может коснуться Андрея Мельниченко («Еврохим»), Дмитрия Мазепина («Уралхим»), Вадима Мошковича («Русагро»), Андрея Гурьева («ФосАгро») и Вячеслава Кантора («Акрон»).

Предприниматели попали в санкционный список Евросоюза еще в марте в связи с началом боевых действий на территории Украины. Власти ЕС полагают, что их деятельность оказывает экономическую поддержку российским властям.

По данным издания, нынешняя инициатива ряда стран призвана не допустить голода в странах Африки, которые из-за санкционных ограничений могут столкнуться с дефицитом продовольствия.

«Мы не можем рисковать массовым голодом и нехваткой продовольствия из-за механизма санкций», — сказал дипломат, выступающий за ослабление ограничений.

На решении смягчить санкции «во имя защиты глобальной продовольственной безопасности» настаивали Франция, Нидерланды и Германия, их поддержали Бельгия, Испания, Португалия и Италия. При этом Польша и Литва выступили против подобных мер.

Переговоры продолжались в течение 11 часов, уточняет EUobserver. В результате, ЕС согласился разморозить счета предпринимателей. Теперь ожидается, что финансирование поставок продовольствия в бедные страны будет увеличено.

Само решение пока окончательно не вступило в силу, европейским властям предстоит проконсультироваться с Еврокомиссией.

Накануне Вашингтон объявил о введении санкций в отношении ВТБ и «Росбанка». В список также внесли миллиардера Владимира Потанина.

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