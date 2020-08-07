АТОР назвала условия получения шенгенской визы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала об условиях получения шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте АТОР.

В ассоциации уточнили, что к началу августа визовые визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно ограниченным категориям граждан.

В частности:

Получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года.

смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года. Визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.

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Подробнее о получении визы в другие европейские страны можно узнать на сайте АТОР.

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