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АТОР назвала условия получения шенгенской визы
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Анастасия Марьина
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала об условиях получения шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте АТОР.
АТОР назвала условия получения шенгенской визыАнастасия Марьина
В ассоциации уточнили, что к началу августа визовые визовые центры большинства европейских стран возобновили работу, однако оказание услуг доступно ограниченным категориям граждан.
В частности:
- Получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года.
- Визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.
- Заявления на визу в Чехию будут приниматься только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.
- Визовые центры Франции примут обращения от студентов и заявителей по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.
- Получить визу в Эстонию смогут лица с эстонским видом на жительство, с национальностью стран ЕС, резиденты и владельцы долгосрочных виз и члены их семей, а также люди, выезжающие на похороны близких родственников.
Подробнее о получении визы в другие европейские страны можно узнать на сайте АТОР.
Фото: Unsplash
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