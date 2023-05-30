Крупные российские банки перестали открывать счета в долларах и евро

В России только в двух банках можно открыть накопительные счета в долларах и евро: в обеих валютах — в МКБ, только в американской — в «Альфа-Банке». Оформить депозит в западных валютах предлагают КБ, РСХБ, УБРиР, «Совкомбанк», Сбер и Альфа-Банк. Ставки в зависимости от валюты варьируются от 0,01% до 3%, пишут «Известия».

Кредитные организации перестали открывать счета в этих валютах весной 2022 года, после того как часть из них попала под санкции.

Изменения обусловлены ужесточением регулирования со стороны Центробанка, а также невысоким спросом россиян на хранение долларов и евро в банках из-за низких ставок, комиссий и потенциальных рисков.

В ноябре 2022 года крупнейшие банки запустили инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов. Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня. На это повлияют растующие импортные и экспортные операции, новые санкции Евросоюза. Юань может стать базовой валютой в России, страна будет двигаться ко второму месту в топе офшорных центров юаня и со временем может догнать Великобританию.

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