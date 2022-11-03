Крупнейший банки России запустили новые продукты в юанях для населения и бизнеса

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ) решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов.
Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а населению – депозиты, накопительные счета и наличные, сообщили «Ведомости».
Возможный спрос на кредиты в других валютах, юанях или рупиях приблизительно равен объему финансирования в долларах США и евро, сказал представитель Совкомбанка.
По словам финансового директора Экспобанка Эрнеса Беккера, через год-другой юани, возможно, полностью вытеснят все накопительные, кредитные и долговые инструменты, номинированные в валютах недружественных стран, предполагает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер
Россия в конце сентября 2022 года вошла в тройку стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая. В лидерах Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%).
Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня. На это повлияют растующие импортные и экспортные операции, новые санкции Евросоюза.
Юань может стать базовой валютой в России, страна будет двигаться ко второму месту в топе офшорных центров юаня и со временем может догнать Великобританию.
Фото на обложке: Unsplash
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