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Крупнейший банки России запустили новые продукты в юанях для населения и бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ) решили запустить инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов.

Крупнейший банки России запустили новые продукты в юанях для населения и бизнеса

Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а населению – депозиты, накопительные счета и наличные, сообщили «Ведомости».

Возможный спрос на кредиты в других валютах, юанях или рупиях приблизительно равен объему финансирования в долларах США и евро, сказал представитель Совкомбанка.

По словам финансового директора Экспобанка Эрнеса Беккера, через год-другой юани, возможно,  полностью вытеснят все накопительные, кредитные и долговые инструменты, номинированные в валютах недружественных стран, предполагает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер

Россия в конце сентября 2022 года вошла в тройку стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая. В лидерах Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%).

Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня. На это повлияют растующие импортные и экспортные операции, новые санкции Евросоюза.

Юань может стать базовой валютой в России, страна будет двигаться ко второму месту в топе офшорных центров юаня и со временем может догнать Великобританию.

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Фото на обложке: Unsplash

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