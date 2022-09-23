Россия вошла в тройку стран по объему платежей офшорным юанем

Россия вошла в тройку стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая. В лидерах Гонконг (71,14%) и Великобритания (5,75%).

Доля России в объеме платежей выросла за последние пять месяцев. До весны 2022 года страна не входила в топ-15, пишет РБК со ссылкой на исследование SWIFT.

По данным Мосбиржи, в августе общий объем торгов в паре юань/рубль с расчетами на завтра достиг 1,3 трлн рублей. В среднем в день по этой паре совершалось сделок на 55,5 млрд рублей, следует из данных биржи.

Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня. На это повлиют растующие импортные и экспортные операции, новые санкции Евросоюза.

Юань может стать базовой валютой в России, страна будет двигаться ко второму месту в топе офшорных центров юаня и со временем может догнать Великобританию.

Китайский юань в августе вплотную приблизился к евро и доллару США по объему торгов на Московской бирже. Его доля в общем объеме валютных торгов в июле составила почти 20%. В деньгах это 890 млрд рублей.

Объем торгов с долларом США и евро на бирже снижается из-за санкций, пояснили эксперты. Бизнес заинтересован в торговле китайским юанем из-за существующих рисков владения долларами и евро.

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