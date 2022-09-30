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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, следует из данных торговой площадки.

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Курс евро достигал 51,67 рубля на 11:25 мск.

Доллар на Мосбирже упал 3% впервые с 21 июля и торговался ниже 55 рублей.

Официальный курс доллара, который установил на 30 сентября Банк России, составляет 57,42 рубля. Официальный курс евро — 55,41 рубля.

Фото на обложке: Unsplash

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