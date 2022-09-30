Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года, следует из данных торговой площадки.
Курс евро достигал 51,67 рубля на 11:25 мск.
Доллар на Мосбирже упал 3% впервые с 21 июля и торговался ниже 55 рублей.
Официальный курс доллара, который установил на 30 сентября Банк России, составляет 57,42 рубля. Официальный курс евро — 55,41 рубля.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мосбиржа намерена запустить фьючерсы на четыре иностранных индекса
- 2 США готовят санкции против системы «Мир» и структур Мосбиржи — The WSJ
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 ЦБ разрешил «неквалифицированным» юрлицам покупать бумаги «недружественных» эмитентов без лимита
- 5 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022