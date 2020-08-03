Открыт набор в акселератор для HR и EdTech-стартапов по выводу бизнеса в Европу
Акселератор HR&ED-tech создал совместную с Baltic Sandbox программу для стартапов в сферах HR и профессионального образования. Партнеры будут оказывать помощь проектам в выходе на европейский рынок. Об этом говорится в совместном сообщении HR&ED-tech и Baltic Sandbox.
Программа продлится 8 недель. За это время с командами будут работать менторы и эксперты рынков HRTech и EdTech — Сандра Гольбрайх (Sandra Golbraikh), Воллас Грин (Wallace Green), Андрюс Милинавичюс (Andrius Milinavicius), Максим Постников, Алекс Маузон (Alex Mauzon), Раффи Чаммассиан (Rafﬁ Chammassian), Эрик Буллар (Erik Bhullar), Франк Петри (Frank Petry) и другие.
Участники смогут встречаться с инвесторами и представителями крупного международного бизнеса.
По итогам программы лучшие стартапы получат инвестиции размером $100-200 тысяч. Трем командам предоставят возможность участвовать в технологических конференциях 2020-2021 года — Web Summit, The Next Web, Tech Chill и других.
Требования к стартапам:
- решение в сфере HR-tech или профессионального образования,
- два англоговорящих фаундера,
- наличие MVP,
- продажи в домашнем регионе и желание выйти на европейский рынок к началу 2021 года.
Программа Baltic HR&ED-tech пройдет на английском языке и стартует 14 сентября. Заявку можно подать до 21 августа по ссылке.
Фото: Unsplash
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