Акселератор HR&ED-tech создал совместную с Baltic Sandbox программу для стартапов в сферах HR и профессионального образования. Партнеры будут оказывать помощь проектам в выходе на европейский рынок. Об этом говорится в совместном сообщении HR&ED-tech и Baltic Sandbox.

Открыт набор в акселератор для HR и EdTech-стартапов по выводу бизнеса в Европу