Производитель EVM поднял цену на свой электрогрузомобиль до 4,5 млн рублей

Производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг рус» (EVM) поднял ранее объявленную цену на свой электрогрузомобиль с 3,5 млн рублей до 4,5 млн рублей. Компании пришлось скорректировать цены после начала спецоперации России на Украине.

«До 24 февраля у нас прошла презентация машины — мы анонсировали ее стоимость в 3,5 млн рублей для тех реалий. А потом нам пришлось откатиться по цене до 4,5 млн рублей» — сообщил журналистам гендиректор компании Илья Рашкин.

По его словам, EVM также пришлось отложить запуск серийного производства машин в особой экономической зоне «Москва».

Сейчас компания готовится подписать свой первый крупный контракт — 250 машин закупает предприниматель Александр Лебедев. По словам Рашкина, объем закупки также был скорректирован — ранее сообщалось о поставке 400 машин.

«Электромобили Мануфэкчуринг рус» производит электрогрузомобиль EVM PRO — это модель с наименьшим электродвигателем в мире — его вес составляет 47 кг. При этом электромобиль может перевозить до 1 тонны груза.

Первый российский электрогрузомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи». Грузовик предназначен для городских перевозок. Одного заряда аккумулятора хватит на 300 км пути.

Фото: RB.RU