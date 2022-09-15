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Производитель EVM поднял цену на свой электрогрузомобиль до 4,5 млн рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг рус» (EVM) поднял ранее объявленную цену на свой электрогрузомобиль с 3,5 млн рублей до 4,5 млн рублей. Компании пришлось скорректировать цены после начала спецоперации России на Украине.

Производитель EVM поднял цену на свой электрогрузомобиль до 4,5 млн рублей

«До 24 февраля у нас прошла презентация машины — мы анонсировали ее стоимость в 3,5 млн рублей для тех реалий. А потом нам пришлось откатиться по цене до 4,5 млн рублей» — сообщил журналистам гендиректор компании Илья Рашкин. 

По его словам, EVM также пришлось отложить запуск серийного производства машин в особой экономической зоне «Москва».

Сейчас компания готовится подписать свой первый крупный контракт — 250 машин закупает предприниматель Александр Лебедев. По словам Рашкина, объем закупки также был скорректирован — ранее сообщалось о поставке 400 машин.

  • «Электромобили Мануфэкчуринг рус» производит электрогрузомобиль EVM PRO — это модель с наименьшим электродвигателем в мире — его вес составляет 47 кг. При этом электромобиль может перевозить до 1 тонны груза.
  • Первый российский электрогрузомобиль создан на базе шасси «УАЗ Профи». Грузовик предназначен для городских перевозок. Одного заряда аккумулятора хватит на 300 км пути.

Фото: RB.RU

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