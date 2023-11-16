«Моторинвест» начал серийное производство электрокроссовера Evolute i-SKY

«Моторинвест» запустил производство нового электрического кроссовера Evolute i-SKY, его будут собирать на заводе в Липецкой области, сообщили в пресс-службе компании.
Стоимость модели начинается от 3 995 000 млн рублей при учете господдержки.
Характеристики i-SKY
Габаритная длина машины составляет 4 565 мм, колесная база равна 2 715 мм. Модель оснастили производительным синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением мощностью 204 л.с.
Дальность хода Evolute i-SKY на одном заряде более 500 километров, пиковая мощность электродвигателя составляет 204 лошадиных сил.
Максимальный крутящий момент составляет 340 Нм, емкость тяговой батареи — 85,9 кВч. Машина может проехать 511 км по циклу WLTP без дополнительной зарядки. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Новинка уже доступна для ознакомления и тест-драйвов в салонах официальных дилеров Evolute.
Ранее «Моторинвест» откладывал вывод на рынок минивэна i-VAN, сведения об этой модели пропадали с официального сайта. СМИ предполагали, что причиной задержки могли стать технические характеристики минивэна. Сейчас модель вновь представлена на сайте Evolute.
Фото на обложке: Evolute
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