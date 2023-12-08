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Электромобильный бренд Evolute анонсировал выпуск первого семиместного гибрида

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский электромобильный бренд Evolute сообщил о планах выпустить свою шестую модель под названием i-Space — это семиместный кроссовер и первый гибрид в модельном ряду марки. Об этом говорится в сообщении Evolute.

Электромобильный бренд Evolute анонсировал выпуск первого семиместного гибрида

Название модели отсылает к безграничному пространству космоса и, как ожидается, подчеркнет просторный салон, возможности его трансформации, а также большой запас хода.

Так, Evolute i-Space оснастили последовательной гибридной силовой установкой общей мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось.

Также у модели есть тяговая батарея емкостью 17,5 кВт — ее подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком рассчитан на 1 150 км, расход топлива — 5,5 л на 100 км.

Запас хода только на электротяге составит 87 км, что, как отмечается, «достаточно для передвижения по городу в течение дня».  

Модель будет выпускаться на собственном заводе компании в Липецкой области. Сейчас в продуктовом портфеле Evolute находятся исключительно электромобилями: седан i-Pro, городской кроссовер i-Joy, кроссовер i-Sky и минивэн i-Van.

Фото: Пресс-служба Evolute

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