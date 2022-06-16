«Эвотор» назвал самые привлекательные регионы для развития малого бизнеса в 2022 году

IT-компания «Эвотор» оценила привлекательность российских регионов для развития малого бизнеса и выяснила, что Московская, Тульская и Новосибирская области ― регионы с наибольшей динамикой покупательского спроса и средней выручки предприятий МСБ.
«Эвотор» проанализировал продажи малого бизнеса в регионах с начала года. По итогам аналитики собрали рейтинг привлекательности регионов в зависимости от увеличения показателей средней выручки и среднего числа продаж (чеков) на одну торгово-сервисную точку МСБ.
Период исследования: январь-май 2022 года, сравнивается с аналогичным периодом 2021 года.
За пять месяцев текущего года в 10 российских регионах у предприятий малого бизнеса выросли как число продаж, так и выручка:
- В Московской области среднее количество продаж МСП выросло на 7%, выручка ― на 15%.
- В Тульской области число продаж возросло на 6%, обороты ― на 19%.
- В Новосибирской области МСБ нарастили продажи на 4%, выручку ― на 21%.
- В Санкт-Петербурге количество продаж увеличилось на 3%, а обороты ― на 8%.
- В Самарской области предприниматели нарастили количество продаж на 2%, а выручку ― на 20%.
- Предприниматели Приморья смогли увеличить выручку на 37%, в Красноярском крае ― на 15%, в Ростовской области ― на 14%, в Ставропольском крае ― на 13%, а в Москве ― на 9%. При этом среднее количество продаж на точку в этих регионах выросло на 1%.
Покупательский спрос сохраняется или растет в общепите, предприятиях, связанных с внутренним туризмом, ряде направлений торговли.
Фото на обложке: Unsplash
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