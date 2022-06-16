Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Эвотор» назвал самые привлекательные регионы для развития малого бизнеса в 2022 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

IT-компания «Эвотор» оценила привлекательность российских регионов для развития малого бизнеса и выяснила, что Московская, Тульская и Новосибирская области ― регионы с наибольшей динамикой покупательского спроса и средней выручки предприятий МСБ. 

«Эвотор» назвал самые привлекательные регионы для развития малого бизнеса в 2022 году

«Эвотор» проанализировал продажи малого бизнеса в регионах с начала года. По итогам аналитики собрали рейтинг привлекательности регионов в зависимости от увеличения показателей средней выручки и среднего числа продаж (чеков) на одну торгово-сервисную точку МСБ.

Период исследования: январь-май 2022 года, сравнивается с аналогичным периодом 2021 года.

За пять месяцев текущего года в 10 российских регионах у предприятий малого бизнеса выросли как число продаж, так и выручка:

  • В Московской области среднее количество продаж МСП выросло на 7%, выручка ― на 15%.
  • В Тульской области число продаж возросло на 6%, обороты ― на 19%.
  • В Новосибирской области МСБ нарастили продажи на 4%, выручку ― на 21%. 
  • В Санкт-Петербурге количество продаж увеличилось на 3%, а обороты ― на 8%.
  • В Самарской области предприниматели нарастили количество продаж на 2%, а выручку ― на 20%. 
  • Предприниматели Приморья смогли увеличить выручку на 37%, в Красноярском крае ― на 15%, в Ростовской области ― на 14%, в Ставропольском крае ― на 13%, а в Москве ― на 9%. При этом среднее количество продаж на точку в этих регионах выросло на 1%.

Покупательский спрос сохраняется или растет в общепите, предприятиях, связанных с внутренним туризмом, ряде направлений торговли.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновленная карта Retail Tech: кто продвигает технологии в российском ритейле
  2. 2 Андрей Романенко: «Наш новый проект соответствует стратегии государства»
  3. 3 5 ошибок, которые совершают рестораторы при выходе на рынок Сочи, и как их избежать
  4. 4 Запустить бизнес в регионе и не прогореть: опыт предпринимателей
  5. 5 «Гастропиар мертв». Как открыть ресторан в регионе и не прогореть
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2022

«Точка опоры»

18 июня 2022

Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

19 июня 2022

«Создавай.Таврида»

Все ВОЗМОЖНОСТИ