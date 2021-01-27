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Для небольших кафе, пекарен, пиццерий: «Эвотор» интегрировал новый сервис в свои смарт-терминалы

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

ИТ-компания «Эвотор» и разработчик цифровых решений для ресторанов FoodPlex (участники экосистемы «Сбера») интегрировали сервис r_keeper Lite со смарт-терминалами. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Эвотора».

Для небольших кафе, пекарен, пиццерий: «Эвотор» интегрировал новый сервис в свои смарт-терминалы

Сервис полностью автоматизирует основные бизнес-процессы в ресторанном бизнесе: позволяет отказаться от «ручного» управления кассой, меню, заказами и складом. Также помогает автоматически формировать документы по реализации, строить отчеты по складским операциям, оценивать данные по выручке, наценке и полученной прибыли с разных категорий блюд.

Решение r_keeper Lite подходит для автоматизации бизнеса небольших кафе, пекарен, пиццерий, а также для некрупных сетей кофешопов, бургерных или фудтраков. Ранее ведущие системы автоматизации бизнес-процессов для ресторанного бизнеса клиентам «Эвотора» были недоступны.

«Малый и микробизнес в HoReCa пока редко использует технологии автоматизации. Между тем автоматизация позволяет увеличить прибыль и снизить издержки, что особенно актуально в период пандемии. По нашим оценкам, внедрение системы учета помогает нарастить прибыль предприятия до 30%», — поясил гендиректор «Эвотора» Андрей Романенко.

Компания является лидером цифровизации малого и микробизнеса в России. Каждый четвёртый предприниматель в стране использует смарт-терминалы и технологические сервисы «Эвотора».

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Фото: RossHelen/ Shutterstock

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