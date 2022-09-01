Металлургическая компания Evraz подала иск к российской «дочке» Dell

Горнометаллургическая компания Evraz подала в суд на российскую «дочку» Dell. Это уже шестой иск к американской корпорации — ранее разобраться с ней в суде решили Пенсионный фонд России и «Талмер», DCLogic, ITCost, Treolan и «Крок инкорпорейтед». Общая сумма исковых требований превысила 1 млрд рублей.

Заявление Evraz суд оставил без движения до конца сентября: в нем отсуствуют документы, которые подтверждали бы соблюдение истцом претензионного или друго досудебного порядка, сообщили «Ведомости» со ссылкой на на картотеку арбитражных дел.

В конце августа американская Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии своего представительства в стране. Dell уволила и всех сотрудников.

На фоне новостей об уходе Dell замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал, что «большинство» работников американского производителя уже получили предложения о работе от российских компаний «с конкурентной оплатой».

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