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Европейские банки заметно растеряли богатых российских вкладчиков

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Богатые жители России занялись выводом своих денег из европейских банков, они возвращают их в РФ. Подробности, со ссылкой на аналитиков Frank RG, приводят РИА Новости.

Европейские банки заметно растеряли богатых российских вкладчиков

По словам экспертов, в 2023 году в России клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей стало больше на 50%, а объем их средств внутри страны перевалил за 13 триллионов рублей.

На это влияют несколько факторов, в том числе приток нового капитала, изменения на фондовом рынке, валютная переоценка и ситуация с депозитами.

Выяснилось, что страны, в которых богатые российские клиенты предпочитали хранить свои капиталы, потеряли эту категорию вкладчиков. Речь в большей степени идет о европейских государствах. Доля россиян, которые до этого держали сбережения в Великобритании и Европейском союзе снизилась почти вдвое — с 20 до 11 процентов. В Швейцарии — в три раза. Там показатель снизился с 20 до 6%

Отмечается и то, что в дружественных России странах такие капиталы тоже размещаются все реже. Стало меньше их в банках Турции и ОАЭ.

Единственное исключение — Гонконг там доля богатых вкладчиков из России увеличилась с 2 до 3%.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году в России планируют запустить жилищные вклады. Этот инструмент инструмент позволит жителям нашей страны накопить деньги на покупку жилья.

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Фото на обложке: martaposemuckel / https://pixabay.com/

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