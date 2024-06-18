Владелец ТРК «Европолис» подал иск против Burger King из-за 32 млн рублей долгов по аренде

Владелец одного из крупнейших моллов в России подал в суд на «Бургер Рус», который арендует помещения в ТРК «Европолис». Разбирательства связаны с долгами по аренде, суть которых не раскрыта. Ранее сеть ресторанов Burger King уличили в несвоевременном предоставлении отчетов об интернет-заказах, поступающих в офлайн-точку.

Аффилированное с FortGroup АО «Каширский двор-Северянин», владеющее одним из крупнейших в Москве ТРК «Европолис», подало иск на 32 млн рублей к ООО «Бургер Рус», развивающему сеть Burger King по американской франшизе. Ресторан сети расположен на территории ТРК. Как следует из материалов «Контур.Фокус», речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды.

В материалах суда уточняется, что владелец торгового комплекса собирается взыскать с «Бургер Рус» 31 млн рублей долга и 1 млн рублей штрафа. Последний раз крупные долги по аренде у «Бургер Рус» фиксировались в пандемию. Тогда за месяц компания получила 27 исков на 56 млн рублей, что стало рекордом. Из-за споров компания даже лишилась права на аренду некоторых знаковых мест в Москве.

В настоящее время в суде рассматривается еще одно дело, связанное с арендой. Ростовский ТРК «Горизонт» потребовал от «Бургер Рус» 1 млн рублей. Речь идет о штрафе за ненадлежащее исполнение обязательства по своевременному предоставлению отчетов о выручке от интернет-заказов. В договоре между ТРК и «Бургер Рус» было прописано, что одной из составляющих арендной платы является плата с оборота, который и зафиксирован в отчетах.

«Арендатор обязался начиная с 1 июля 2023 года ежемесячно предоставлять арендодателю отчеты о выручке по заказам, сделанным из ресторана "Бургер Кинг" посредством мобильных и дескопных платформ для оплаты и доставки еды (Deliveri Club, "Яндекс Еда" и прочие) с указанием номера и адреса ресторана, отчетного периода, с детализацией дат и времени заказов, номеров заказов, сумм заказов, способов оплаты, а также (по запросу арендодателя) в виде документа, подписанного уполномоченным лицом арендатора и заверенного печатью», — следует из материалов суда.

В ТРК «Горизонт» посчитали, что арендатор несвоевременно предоставил отчеты и за каждый день просрочки начислили по 20 тысяч рублей. Общая сумма штрафов достигла 3 млн рублей, но ТРК уменьшил претензии до 1 млн рублей, так как отчеты в итоге получил. Суд по итогам разбирательств снизил сумму штрафа еще в два раза, до 459 тыс. рублей, но «Бургер Рус» обжаловал это решение.

В FortGroup и «Бургер Рус» не ответили на запросы RB.RU. Журналист издания обратился за разъяснениями к основателю и управляющему директору «Российского Совета торговых центров» Олегу Войцеховскому. Эксперт пояснил, что арендаторы действительно часто недоплачивают ТЦ с оборота, если речь идет об интернет-заказах.

«Первоначально стоимость аренды в торговых центрах в России была фиксированной. Арендаторы платили определенные суммы по договору в месяц. Но к настоящему времени арендные платежи в основном рассчитываются от оборота магазинов, ресторанов. Есть определенный минимум, который выплачивается в любом случае, и процент с оборота. В ряде случаев фиксированной платы может и не быть вообще. Для того, чтобы определить сумму арендных платежей за месяц, арендодатель должен получать достоверные данные по продажам от арендатора. Но арендаторы далеко не всегда включают в отчеты, например, продажи, по факту осуществленные из определенного магазина (ресторана), точно так же приготовленные и выданные, но оформленные как онлайн-продажи», — сообщил Войцеховский.

По словам эксперта, скромно оценить объемы подобных недоплат можно в 7-10%, а иногда и значительно более высокий процент.

«С учетом подобных моментов становится понятно, в чем корни большей прибыльности онлайн-каналов. Пока общего и исчерпывающего решения подобных проблем нет, и участники рынка пользуются различными способами контроля реального положения дел с продажами в тех или иных точках. Вопрос очень важный, он отражен в списке проблематики индустрии торговых центров в программном документе "Стратегия развития отрасли торговых центров"», — заключил эксперт.

Однако, подчеркнул Войцеховский, данный пример может никоим образом не относиться к сути претензий «Европолиса» к «Бургер Рус». Первое судебное заседание по делу назначено только на 24 июля.

Фото на обложке: Европолис