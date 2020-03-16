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Евросоюз на месяц запретил въезд на свою территорию

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти Евросоюза из-за коронавируса закрыли въезд на свою территорию на 30 дней. Об этом в твиттере сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Евросоюз на месяц запретил въезд на свою территорию

17 марта ограничение на въезд должны одобрить главы государств ЕС. 18 марта запрет вступит в силу. По словам фон дер Ляйен, срок в 30 дней при необходимости могут продлить. 

«Чем меньше поездок — тем легче сдержать распространение вируса», — сказала председатель Еврокомиссии.

Въезд на территорию Евросоюза возможен только  «в неотложных случаях». Запрет не коснется дипломатов, семей граждан Евросоюза и тех, у кого есть разрешение на длительное пребывание в ЕС. 

Также власти ЕС намерены организовать пункты пропуска для траспорта с едой, лекарствами и предметами первой необходимости. 

По данным университета Джона Хопкинса, на момент публикации новости в мире зафиксировано почти 175 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6,7 тысяч человек погибли, 77,6 тысяч выздоровели. Самые крупные очаги распространения инфекции — Китай, Италия, Иран. 

В России, по данным «Яндекса», подтвердились 93 случая заболевания коронавирусом. Из них 45 человек в Москве, по 8 — в Московской области и Санкт-Петербурге. Четверо из заболевших выздоровели. 

Фото: MemoryMan / Shutterstock

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