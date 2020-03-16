Евросоюз на месяц запретил въезд на свою территорию
Власти Евросоюза из-за коронавируса закрыли въезд на свою территорию на 30 дней. Об этом в твиттере сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
17 марта ограничение на въезд должны одобрить главы государств ЕС. 18 марта запрет вступит в силу. По словам фон дер Ляйен, срок в 30 дней при необходимости могут продлить.
«Чем меньше поездок — тем легче сдержать распространение вируса», — сказала председатель Еврокомиссии.
Въезд на территорию Евросоюза возможен только «в неотложных случаях». Запрет не коснется дипломатов, семей граждан Евросоюза и тех, у кого есть разрешение на длительное пребывание в ЕС.
Также власти ЕС намерены организовать пункты пропуска для траспорта с едой, лекарствами и предметами первой необходимости.
По данным университета Джона Хопкинса, на момент публикации новости в мире зафиксировано почти 175 тысяч случаев заражения коронавирусом. 6,7 тысяч человек погибли, 77,6 тысяч выздоровели. Самые крупные очаги распространения инфекции — Китай, Италия, Иран.
В России, по данным «Яндекса», подтвердились 93 случая заболевания коронавирусом. Из них 45 человек в Москве, по 8 — в Московской области и Санкт-Петербурге. Четверо из заболевших выздоровели.
Фото: MemoryMan / Shutterstock
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