«Неуправляемы»: 44% работодателей назвали предпринимательский опыт у кандидата недостатком

Опыт бывших бизнесменов, переходящих в наемные работники, для 44% компаний является недостатком, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие представители 500 компаний из всех округов РФ, ответственные за подбор персонала.

«Это не исполнители уже. Неуправляемы»; «Им трудно перестроиться на работу в найме. Завышенные ожидания»; «Отсутствуют навыки: подчиняемость, соблюдение режима труда и отдыха»; «В основном пытаются за счет работодателя реанимировать свой бизнес» — так работодатели объясняют нежелание нанимать бывших индивидуальных предпринимателей (ИП).

Только в каждой девятой компании опыт предпринимательства эйчары считают преимуществом соискателя, причем чаще всего положительно такой бэкграунд оценивают в малом бизнесе (14%). 37% эйчаров уверяют, что опыт ведения своего бизнеса никак не влияет на трудоустройство.

Наиболее лоялен к бывшим ИП крупный бизнес: 53% работодателей утверждают, что относятся к таким соискателям без предубеждений.

Как работодатели оценивают опыт соискателей, имевших свой бизнес, или ИП, желающих стать наемными работниками. Является ли это преимуществом, недостатком или никак не влияет на трудоустройство:

В целом, отмечает SuperJob, менеджеры по персоналу стали реже принимать во внимание опыт предпринимательства: если в 2021 году только 26% отмечали, что ведение своего бизнеса в прошлом никак не влияет на трудоустройства, то сейчас таких 37%.

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