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Экс-глава Lamoda стал исполнительным директором «Магнита»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Бывший руководитель онлайн-ритейлера Lamoda Флориан Янсен стал исполнительным директором сети «Магнит». Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Экс-глава Lamoda стал исполнительным директором «Магнита»

Янсен станет одним из трех заместителей генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга. Два других заместителя — директор розничной сети Руслан Исмаилов и коммерческий директор Владимир Сорокин.

Флориан Янсен

Флориан Янсен. Фото: Rusbase

Вместе с Янсеном в «Магнит» перешли еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda. Это операционный директор Пол Роговски, финансовый директор Фабиан Шефер, технический директор Валентин Щитов и ответственный за стратегию Павел Орлов. Они начнут работать до конца мая. 

Какие должности бывшие топ-менеджеры Lamoda займут в «Магните»: 

  • Пол Роговски — директор по трансформации; 
  • Фабиан Шефер — директор по аналитике и управлению данными;
  • Валентин Щитов — директор по информационным технологиям; 
  • Павел Орлов — директор по инновационному развитию и партнерству. 

Как уточнили в «Магните», это новые должности. Задача команды Янсена — цифровая трансформация «Магнита». 

Флориан Янсен — один из основателей интернет-магазина одежды Lamoda. Он руководил онлайн-ритейлером с 2018 года. С лета прошлого года Янсен входит в совет директоров «Магнита» как независимый неисполнительный директор. Кроме того, он возглавляет комитет по стратегии ритейлера.

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15 мая 2020

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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