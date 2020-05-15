Экс-глава Lamoda стал исполнительным директором «Магнита»

Бывший руководитель онлайн-ритейлера Lamoda Флориан Янсен стал исполнительным директором сети «Магнит». Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Янсен станет одним из трех заместителей генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга. Два других заместителя — директор розничной сети Руслан Исмаилов и коммерческий директор Владимир Сорокин.

Флориан Янсен. Фото: Rusbase

Вместе с Янсеном в «Магнит» перешли еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda. Это операционный директор Пол Роговски, финансовый директор Фабиан Шефер, технический директор Валентин Щитов и ответственный за стратегию Павел Орлов. Они начнут работать до конца мая.

Какие должности бывшие топ-менеджеры Lamoda займут в «Магните»:

Пол Роговски — директор по трансформации;

Фабиан Шефер — директор по аналитике и управлению данными;

Валентин Щитов — директор по информационным технологиям;

Павел Орлов — директор по инновационному развитию и партнерству.

Как уточнили в «Магните», это новые должности. Задача команды Янсена — цифровая трансформация «Магнита».

Флориан Янсен — один из основателей интернет-магазина одежды Lamoda. Он руководил онлайн-ритейлером с 2018 года. С лета прошлого года Янсен входит в совет директоров «Магнита» как независимый неисполнительный директор. Кроме того, он возглавляет комитет по стратегии ритейлера.