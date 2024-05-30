Стартап Exactly.ai экс-сотрудницы «Яндекса» Тони Самсоновой привлек $4,3 млн

ИИ-стартап Exactly.ai основательницы сервиса вопросов и ответов TheQuestion (Яндекс.Кью) Тони Самсоновой привлек $4,3 млн, пишет TechCrunch. Лид-инвестором выступил Speedinvest.
Бывшая сотрудница «Яндекса» и основательница The Question Тоня Самсонова запустила стартап Exactly.ai в 2022 году в Лондоне. Благодаря сервису художники могут обучать искусственный интеллект на своих работать, а также создавать новые изображения с помощью ИИ в собственном стиле.
В числе прочего, Exactly.ai позволяет получить лицензию на работы художников для продажи рекламным агентствам и медиа. Таким образом, клиенты могут с помощью сервиса создавать работы в стиле того или иного автора.
Теперь компания привлекла в seed-раунде $4,3 млн, лид-инвестором стала Speedinvest, в раунде также участвовали GuruDev Capital, InReach Ventures, Cornerstone VC и бизнес-ангелы.
В 2022 году Тоня Самсонова покинула основанный ей и проданный «Яндексу» сервис вопросов и ответов TheQuestion.
Фото на обложке: Dimj /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?
- 3 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
- 4 Перевозим бизнес в Великобританию: 4 основных типа виз и их особенности
- 5 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2024
31 мая 2024