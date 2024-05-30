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Стартап Exactly.ai экс-сотрудницы «Яндекса» Тони Самсоновой привлек $4,3 млн

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ИИ-стартап Exactly.ai основательницы сервиса вопросов и ответов TheQuestion (Яндекс.Кью) Тони Самсоновой привлек $4,3 млн, пишет TechCrunch. Лид-инвестором выступил Speedinvest.

Стартап Exactly.ai экс-сотрудницы «Яндекса» Тони Самсоновой привлек $4,3 млн

Бывшая сотрудница «Яндекса» и основательница The Question Тоня Самсонова запустила стартап Exactly.ai в 2022 году в Лондоне. Благодаря сервису художники могут обучать искусственный интеллект на своих работать, а также создавать новые изображения с помощью ИИ в собственном стиле.

В числе прочего, Exactly.ai позволяет получить лицензию на работы художников для продажи рекламным агентствам и медиа. Таким образом, клиенты могут с помощью сервиса создавать работы в стиле того или иного автора. 

Теперь компания привлекла в seed-раунде $4,3 млн, лид-инвестором стала Speedinvest, в раунде также участвовали GuruDev Capital, InReach Ventures, Cornerstone VC и бизнес-ангелы.

В 2022 году Тоня Самсонова покинула основанный ей и проданный «Яндексу» сервис вопросов и ответов TheQuestion.

Фото на обложке: Dimj / Shutterstock

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